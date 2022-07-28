Буэнос-Айрес, 28 июля, 2022, 06:12 — ИА Регнум. Президент Аргентины Альберто Фернандес решил уволить министра экономики страны Сильвину Батакис всего через несколько недель после того, как она возглавила ведомство. Об этом сообщила газета Clarin со ссылкой на официальные источники.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Аргентина

По информации журналистов, вместо Батакис министерством будет управлять глава нижней палаты Конгресса Аргентины Серхио Масса. Сообщение об отставке министра появилось на фоне ее возвращения из американской столицы Вашингтона, где чиновник провела серию встреч с инвесторами, кредиторами и официальными лицами США.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля Сильвина Батакис заявила о своей уверенности в том, что соглашение о расширенных кредитах между Аргентиной и Международным валютным фондом (МВФ) будет продлено.