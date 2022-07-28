Якутск, , 05:20 — REGNUM За сутки в Якутии диагноз коронавирусной инфекции поставили 81 жителю (днём ранее — 59). Госпитализация потребовалась 62 пациентам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июля в оперативном штабе региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Большинство случаев — 42 — выявили в Якутске. Относительно большое количество заболевших также в Мирнинском и Верхневилюйском районах. Выздоровели за стуки 17 якутян.

Все попавшие в больницы с COVID-19 пациенты не были вакцинированы, подчеркнули в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, рост количества заболевших коронавирусом в Якутии также был зафиксирован на прошлой неделе. Число пациентов с таким диагнозом выросло на 52%.