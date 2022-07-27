Якутск, 27 июля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Из 59 жителей Якутии, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию, в госпитализации нуждались 56. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 27 июля в оперативном штабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Большинство заразившихся — жители Якутска, это 25 человек. Ещё семь заболевших — жители Мирнинского района Якутии. Список выздоровевших от COVID-19 за сутки пополнился на 17 человек.

«Все поступающие в больницу пациенты с новой коронавирусной инфекцией являются невакцинированными. Сегодня в больницах в тяжёлом состоянии находятся пять человек, из них один подключён к искусственной вентиляции лёгких», — отметил первый заместитель министра здравоохранения республики Роман Савин.

Как сообщало ИА REGNUM, меры против распространения коронавирусной инфекции не намерены вводить в Якутии, даже если количество заболевших будет продолжать расти, заявил 27 июля глава республики Айсен Николаев. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за прошлую неделю количество инфицированных COVID-19 возросло на 52%.