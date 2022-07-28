Донецк, 28 июля, 2022, 03:36 — ИА Регнум. Реактивные снаряды с противопехотными минами ПМФ-1 «Лепесток» выпустили по городу Донецку в Донецкой Народной Республике украинские войска. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба штаба территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Противопехотные мины ПМФ-1 «Лепесток» нажимного действия были обнаружены сотрудниками скорой помощи Донецка при выезде на адрес к пациенту. Мины были сброшены при обстреле города киевскими боевиками.

Основная часть мин была рассыпана по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. Мина ПМФ-1 «Лепесток» очень мала, имеет защитный цвет и мало различима в растительности или просто в мусоре на земле. Этот тип мин взрослого человека обычно не убивает, но превращает в инвалида. Данный тип мин запрещён Оттавской конвенцией, которая была ратифицирована Украиной в 2005 году. Применяя эти мины, Украина нарушает взятые на себя международные обязательства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате обстрела украинскими боевиками Донецка было ранено шесть мирных жителей.