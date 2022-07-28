Лондон, , 01:43 — REGNUM Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» предложил франкфуртскому «Айнтрахту» 15 миллионов евро за трансфер 29-летнего флангового нападающего сборной Сербии Филипа Костича. Об этом 28 июля сообщило издание Sky Sports.

По информации источника, «Айнтрахт» рассчитывает выручить с продажи серба минимум 20 миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Костича в 24 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Филип Костич принял участие в тридцать одном туре немецкой Бундеслиги 2021/22, в котором отметился четырьмя забитыми мячами и девятью результативными передачами. В рамках Лиги Европы УЕФА на счету вингера 8 (3+5) очков по системе гол+пас.