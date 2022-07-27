Лондон, 28 июля, 2022, 01:38 — ИА Регнум. 27 июля «Кристал Пэлас» объявил о трансфере 22-летнего универсального защитника мюнхенской «Баварии» и сборной Соединенных Штатов Америки Криса Ричардса. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро.

ФК Бавария Мюнхен

Контракт Ричардса с «Кристал Пэлас» рассчитан на пять лет до конца сезона 2026/27, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает американского защитника в 7,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Крис Ричардс, выступая за «Хоффенхайм» из Зинсхайма на правах аренды, принял участие в девятнадцати турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Также футболист получил одну желтую карточку.