Сеул, 28 июля, 2022, 01:03 — ИА Регнум. Южная Корея намерена поставить Польше вооружения на рекордную сумму — более чем 19 трлн вон (около $14,5 млн), сообщает газета «Мэиль Кёнчже».

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По ее данным, южнокорейские власти смогли заключить крупнейший в истории страны контракт на поставку вооружений. Сумма соглашения в пять раз превышает предыдущий рекорд для Сеула — поставку ракетных комплексов Объединенным Арабским Эмиратам.

«Ожидается, что отечественные оборонные компании с большей вероятностью добьются успеха в получении дополнительных заказов в будущем, поскольку они обеспечат себе экспортный плацдарм в Европе с помощью низкой стоимости и быстрого последующего обслуживания», — отмечает газета.

Газета добавила, что на решение Польши закупить вооружения повлияла российская специальная операция по денацификации и демилитаризации Украины. Ранее в Варшаве сообщили, что заказали у Южной Кореи тысячу танков К2, более 600 гаубиц К9 и истребители FA-50.