Лондон, 28 июля, 2022, 00:48 — ИА Регнум. Рыбные закусочные могут закрыться в связи с антироссийскими санкциями в Великобритании. Об этом 27 июля сообщило издание Daily Express.

Великобритания

Отмечается, что как минимум половина заведений в стране, где подают традиционную закуску Fish and Chips, уже работает в убыток из-за возрастания стоимости на рыбу, которая поставляется из России. До 40% пикши и трески, необходимых для приготовления блюда, поступало из России. Сейчас цена на рыбу выросла на 35%, что повлекло неизбежный рост себестоимости блюда.

На сегодняшний день на грани закрытия оказались пять тысяч рыбных закусочных. Кроме роста цен на рыбу, подорожали картофель и масло, которое тоже ранее поставлялось из России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что цены на электроэнергию в Великобритании могут вырасти в два раза.