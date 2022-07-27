Могадишо, 28 июля, 2022, 00:40 — ИА Регнум. Не менее 19 человек погибли в результате взрывов в двух городах Сомали 27 июля, сообщает Somali News Agency.

(сс) AMISOM Теракт в Сомали

Сообщается, что первый взрыв прогремел в городе Марка в регионе Нижняя Шабелле. В результате этого теракта погибли 13 человек, еще пятеро получили различные ранения. Второй теракт произошел в городе Афгойе. Там погибли шестеро человек, еще 18 были ранены. Отмечается, что среди погибших был один из представителей администрации города Марка.

Власти предполагают, что взрывы устроили боевики террористической группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом, как отмечают сомалийские силовики, за последнее время количество атак со стороны террористов увеличилось. В свою очередь, военные и силовые ведомства Сомали ведут активную борьбу с ячейками террористов.