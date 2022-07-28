Вашингтон, , 08:57 — REGNUM В США на аукционе был продан пояс боксёра Мухаммеда Али. Об этом сообщил портал Hypebeast.

Мухаммед Али Скриншот с портала Hypebeast

Проданный пояс чемпиона по версии WBC был получен Мухаммедом Али в результате победы в боксёрском поединке над Джорджем Форманом. Финальная стоимость лота составила $6,18 млн, а его покупателем стал владелец клуба НФЛ «Индианаполис Колтс» Джим Ирсей.

Напомним, впервые этот пояс был продан на аукционе сразу после смерти Мухаммеда Али в 2016 году. Тогда лот оценили в $358 тыс.

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