Вашингтон, 28 июля, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В США на аукционе был продан пояс боксёра Мухаммеда Али. Об этом сообщил портал Hypebeast.

Скриншот с портала Hypebeast Мухаммед Али

Проданный пояс чемпиона по версии WBC был получен Мухаммедом Али в результате победы в боксёрском поединке над Джорджем Форманом. Финальная стоимость лота составила $6,18 млн, а его покупателем стал владелец клуба НФЛ «Индианаполис Колтс» Джим Ирсей.

Напомним, впервые этот пояс был продан на аукционе сразу после смерти Мухаммеда Али в 2016 году. Тогда лот оценили в $358 тыс.