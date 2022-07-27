Скопье, , 23:17 — REGNUM Заместитель премьер-министра Северной Македонии по вопросам европейской интеграции Боян Маричич 27 июля подписал семь контрактов о переводе права Европейского союза.

Боян Маричич Правительство Республики Северная Македония

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик подчеркнул, что «правильный и качественный перевод предполагает правильный перенос и реализацию законодательства ЕС, а также позволяет македонскому языку пользоваться статусом равноправного официального языка Альянса».

Сразу же после завершения перевода законодательства и завершения скрининга македонского законодательства начнется процесс гармонизации права Северной Македонии с правом ЕС.

Напомним, переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС начались 19 июля 2022 года после принятия Северной Македонией и Болгарией французского предложения и снятия болгарского вето на переговоры.

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