Кротоне, Италия, , 22:14 — REGNUM Прокуратура Италии 27 июля открыла дело против священника Маттиа Бернаскони, который несколькими днями ранее провел мессу на пляже, стоя по пояс в воде и устроив необходимые для литургии предметы на надувном матрасе.

Пляж

Изучив фотографии и показания свидетелей, прокуроры пришли к выводу, что действия священника были оскорбительными по отношению к религии.

Бернаскони уже принес извинения и заявил, что допустил ошибку, но не имел цели «банализировать» или оскорблять таинство.