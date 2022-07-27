Афины , , 20:44 — REGNUM Гражданину Великобритании 22-х лет 26 июля отрубило голову лопастями вертолета в Афина.

Вертолет ООН Sudan Envoy

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, студент Оксфордского университета в Бруксе попытался сделать селфи при выходе из вертолета. По версии следствия, мужчина не знал, что мотор вертолета начал работать. Вертолет вылетел из Миконоса в Афины.

По обвинению в смерти юноши арестованы два пилота и сотрудник гелипорта. По словам главы греческого комитета по инцидентам в воздухе Джона Кандилиса, в ходе рейса были соблюдены все меры предосторожности.

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