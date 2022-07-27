Приштина, Сербия, 27 июля, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Глава косовской партии «Альянс за будущее Косово» Рамуш Харадинай 27 июля выступил за взаимное признание Косово после заключения итогового соглашения о взаимном признании.

Klankosova.tv Бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Харадинай выразил удовлетворенность встречей премьер-министра Косово Альбина Курти и президента Косово Вьосы Османи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Напомним, этим вечером Косово и США подпишут инвестиционное соглашение по энергетике, предполагающее 200 млн инвестиций со стороны США и 36 млн долларов со стороны правительства Косово.