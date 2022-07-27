Тирана, , 19:58 — REGNUM В правительстве Албании 26 июля приняли решение о поставке угля в Сербию и Северную Македонию, что улучшит их положение на фоне затянувшегося энергетического кризиса.

Премьер-министр Албании Эди Рама Ps.al

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в обмен Северная Македония и Сербия отменят для Албании эмбарго на экспорт зерна и кукурузы.

Министр сельского хозяйства Албании Фрида Крифца подчеркнула, что продукция сельского хозяйства будет поступать в Албанию на условии запрета на реэкспорт.

Такой обмен стал для трех стран доказательством эффективности сотрудничества и жизнеспособности инициативы Open Balkan.

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