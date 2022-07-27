Тирана, 27 июля, 2022, 19:58 — ИА Регнум. В правительстве Албании 26 июля приняли решение о поставке угля в Сербию и Северную Македонию, что улучшит их положение на фоне затянувшегося энергетического кризиса.

Ps.al Премьер-министр Албании Эди Рама

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в обмен Северная Македония и Сербия отменят для Албании эмбарго на экспорт зерна и кукурузы.

Министр сельского хозяйства Албании Фрида Крифца подчеркнула, что продукция сельского хозяйства будет поступать в Албанию на условии запрета на реэкспорт.

Такой обмен стал для трех стран доказательством эффективности сотрудничества и жизнеспособности инициативы Open Balkan.