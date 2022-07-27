Екатеринбург, 27 июля, 2022, 19:45 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 27 июля состоялась фотовыставка в память о детях, погибших из-за обстрелов Донбасса украинскими террористами. Об этом сообщили журналистам представители «Молодой гвардии Единой России».

Andrew Butko «Аллея ангелов» в Донецке. Памяти погибших детей Донбасса

На выставке были представлены и сами фотографии детей, и некрологи. Один из стендов посвятили 12-летней девочке, которая погибла во время массированного артобстрела, прикрыв своим телом младшего брата. И таких историй очень много.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля отмечается День памяти детей — жертв войны в Донбассе. Эта дата была установлена указом главы ДНР Дениса Пушилина. Всего за восемь лет развязанной украинскими боевиками войны в Донбассе погибли 130 детей.