Париж, 27 июля, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Действия России на Украине являются «новым типом мировой гибридной войны», заявил 27 июля президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Бенине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

По его словам, «это ясно для европейцев», но он объясняет это для Африки.

«Россия, по сути, ведёт новый тип мировой гибридной войны. Это совершенно ясно для нас, европейцев. Я это говорю для Африканского континента», — сказал Макрон.

Он пояснил, что Россия использует «информацию, энергетику и продовольствие» как оружие и назвал Россию «одной из последних имперских колониальных держав».

Напомним, 27 июля глава МИД России Сергей Лавров завершил серию визитов в страны Африки.