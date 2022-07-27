Бухарест, 27 июля, 2022, 19:21 — ИА Регнум. Сразу в нескольких уездах Румынии объявлено о повышенной опасности наводнений. Об этом 27 июля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Иван Айвазовский. Всемирный потоп. 1864

Как утверждают в Национальном институте гидрологии и управления водными ресурсами (INHGA), возможное стихийное бедствие грозит регионам Вылча, Арджеш, Дымбовица и Прахова на юге и юго-западе страны.

В связи с предполагаемым стихийным бедствием в эти районы направлены спецподразделения Департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о сборе средств для преодоления сильнейшей засухи в новой истории страны.