Гатчина, Ленинградская область, , 18:42 — REGNUM В Ленинградской области из здания Гатчинского городского суда сбежал Андрей Бовт, обвиненный в изнасиловании собственной дочери и обороте оружия, а также признанный психически больным. Об этом ИА REGNUM сообщил 27 июля источник в правоохранительных органах.

Андрей Бовт в зале суда Lenobl.sledcom.ru

По предварительным данным, Бовт в суде находился под конвоем медработников. В какой-то момент мужчина отпросился в уборную и затем сбежал.

«Мужчину ищут», — лаконично уточнил источник.

Напомним, по версии следствия, Андрей Бовт с января 2012 по декабрь 2019 года насиловал свою малолетнюю дочь. Арендуемый частный дом в поселке Химози Гатчинского района, где он жил вместе с гражданской женой и восемью детьми, был превращен в «тренировочный центр». Во время обысков в доме было найдено незаконное оружие, происхождение которого мужчина объяснить не смог.

Судебная комплексная психолого-сексолого-психиатрическая экспертиза установила, что обвиняемый страдает хроническим психическим расстройством, в связи с чем он не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Ввиду чего, в отношении мужчины были применены принудительные меры медицинского характера.

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