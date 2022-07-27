Барселона, Испания, 27 июля, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Руководство каталонской «Барселоны» выдвинуло ультиматум 25-летнему центральному полузащитнику сборной Нидерландов Френки де Йонгу. Футболист должен либо согласиться на существенное понижение зарплаты, либо покинуть «сине-гранатовых». Об этом 27 июля сообщило издание Mundo Deportivo.

«Барселона»

По информации источника, главный тренер «Барселоны» Хави просил Френки де Йонга пойти на сокращение зарплаты на 50%.

Текущее соглашение нидерландца с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2026 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Френки де Йонг не намерен переходить в «Манчестер Юнайтед», так как считает этот трансфер шагом назад в его профессиональной карьере.