Таллин, , 16:03 — REGNUM

Эстония паспорта

В Эстонии русскоязычное население находится в дискриминационном положении, говорится в свежем рапорте министерства иностранных дел РФ, опубликованным на интернет-странице ведомства.

В МИД напомнили, что, несмотря на то, что русскоязычная община насчитывает порядка 360 000 человек (25% населения) и то, что русские являются государствообразующим народом Эстонии по своей численности и исторической роли в государственном строительстве (как фламандцы в Бельгии, шотландцы в Великобритании или боснийские хорваты и сербы в Боснии и Герцеговине), в Эстонии на конституционном уровне закреплено привилегированное положение эстонского этноса, его языка и культуры, продолжается политика политической, социально-экономической и культурно-языковой дискриминации «некоренного» населения.

«Одной из главных правозащитных проблем является консервация массового безгражданства в целях обеспечения «этнической чистоты» эстонского паспорта», — признается в рапорте. «Негражданам» из числа руского коренного населения Эстонии для получения эстонского гражданства нужно пройти через унизительную процедуру натурализации, отмечается в рапорте МИД РФ.

По этой причине Эстония остается абсолютным аутсайдером в ЕС по темпам натурализации, которые неуклонно снижаются: в 2014 году — 1 589 человек, 2017 году — 558 человек, 2020 год — 497 человек.

Кроме того, большинство российских соотечественников в Эстонии (как «неграждане», так и российские граждане, проживающие в стране) исключены из числа лиц, подпадающих под действие Рамочного соглашения о нацменьшинствах, поскольку к представителям нацменьшинств отнесены только «постоянные жители, имеющие гражданство Эстонии».

«В условиях государственного курса на эстонизацию всех сфер общественной жизни, в первую очередь образования, происходит ассимиляция русскоязычных детей и лишение их права на получение образования на родном языке, что автоматически ведет к ограничению для них доступа к качественному образованию», — отмечается в рапорте.

Несмотря на то, что русский язык в Эстонии является родным для около 30% населения и де-факто продолжает играть роль языка межнационального общения, он не имеет статуса ни государственного, ни официального, ни языка нацменьшинства, в том числе в местах компактного проживания такого населения. Даже в Нарве, где этнических эстонцев менее 4%, русский не может быть введен в качестве языка официального делопроизводства.

На первом этапе эстонизации сферы образования русский язык был выдавлен из высших учебных заведений, в том числе частных, а затем и из системы профессионального технического образования. Теперь эстонские власти принимают меры по вытеснению русского языка из сферы школьного и дошкольного образования. На ускорение эстонизации образовательной сферы работает и то, что в стране с начала 1990-х годов прекращена подготовка преподавателей-русистов.

Сообщается, что представленный в декабре 2021 года поэтапный план действий по унификации бюджетного эстоноязычного среднего и дошкольного образования под предлогом интеграции «предполагает бесцеремонное вмешательство государства в дела местных самоуправлений и образовательных учреждений».

Одновременно на местах под предлогом «оптимизации» продолжается практика вливания русскоязычных образовательных заведений в эстоноязычные. Таким образом, например, возникли новые школы и гимназии в Кохтла-Ярве, Кейла, Калласте, Тарту, Раквере, Хаапсалу, Вильянди, Пыльва, Выру и так далее.

Как отмечается в рапорте, «результаты подобных мер налицо: к настоящему времени в стране из 520 учреждений среднего образования осталось 74 с частичным преподаванием на русском языке (для сравнения: в 1995 г. таковых насчитывалось 141).

Закреплению лингвистической дискриминации неэстонцев служит деятельность Языкового департамента — отдельного надзорного и карательного органа, не подлежащего парламентскому и общественному контролю. Его функции сводятся исключительно к выявлению недостаточного уровня знания или использования эстонского языка с наложением, прежде всего на русскоязычные учебные и медицинские учреждения и их персонал, несоразмерных нарушениям санкций / штрафов или предписаний об увольнении.

Ущемление прав русскоязычных жителей (даже владеющих эстонским языком) фиксируется в социально-экономической сфере, поскольку работодатели отдают предпочтение представителям титульной национальности, также говорится в рапорте МИД РФ: «Русские фактически вытеснены из многих важных сфер экономики Эстонии. Доля русскоязычных безработных в несколько раз выше, чем в эстоноязычной среде. Русские регионы целенаправленно недофинансируются».

При этом сохраняется низкий уровень представленности неэстонцев в госструктурах (10,8%), особенно в министерствах и ведомствах (2,9% русскоязычных). Острой остается проблема неравного представительства титульной и нетитульных общин в органах местного самоуправления, особенно в Таллине.

Русскоязычные жители Эстонии сталкиваются с дискриминацией в сфере судопроизводства и системе исполнения наказаний. Так, среди обвиняемых и осужденных непропорционально высока доля русскоязычного населения. В местах лишения свободы запрещена трансляция русскоязычных телепрограмм.

Регулярно поступают жалобы граждан России, отбывающих заключение в эстонских тюрьмах, на дискриминационные действия неявного характера, к примеру, предвзятое отношение и бытовой шовинизм со стороны администрации мест лишения свободы, где трудоустроены преимущественно этнические эстонцы.

Помимо этого в Эстонии властями активно проводится политика героизации пособников нацистов и насаждения националистической идеологии. Всё это способствует усилению русофобии и ограничению прав русскоязычного населения во многих сферах.

В рапорте МИД РФ особо отмечается, что спецслужбы Эстонии ведут жесткую борьбу со всеми инакомыслящими представителями гражданского общества и СМИ, практикуя методы давления и репрессий в отношении политиков, общественных деятелей, правозащитников и журналистов, представляющих отличную от официальной точку зрения, а также отстаивающих права русскоязычной общины. Активно применяется уголовное и административное карательное преследование под надуманным предлогом.

Приводятся и многочисленные примеры таких репрессий.