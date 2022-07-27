Таллин, 27 июля, 2022, 15:50 — ИА Регнум.

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Рост цен в последние месяцы существенно повлиял на поведение потребителей Эстонии — резко увеличился объем продаж продуктов, необходимых для приготовления еды в домашних условиях, а доля полуфабрикатов и готовых блюд уменьшилась.

Об этом руководитель эстонской сети магазинов A1000 Market Тармо Лауринг сообщил порталу новостей гостелерадиовещания ERR.

«В последние месяцы значительно увеличились продажи бакалеи, консервов и мясного фарша — это также подтверждает, что люди снова начали готовить дома», — сказал Лауринг.

По словам руководителя сети магазинов A1000 Market, люди также начали искать более дешевые альтернативы. «Деликатесных продуктов покупают меньше, например, упали продажи дорогого лосося. По большому счету, совершенно очевидно, что люди пытаются экономить на повседневных расходах, и количество посещений магазинов низких цен выросло на 25% по сравнению с 2021 годом», — добавил Лауринг.

При этом он подчеркнул, что обилие магазинов в Эстонии еще не означает конкуренции за потребителей, а магазины прибегают к различным хитростям ценообразования: «Сейчас, на фоне общего роста цен и, зачастую, туманного ценообразования, многими предприятиями торговли предпринимаются попытки поднять цены и на те товары, себестоимость которых на самом деле не увеличилась».