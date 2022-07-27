Санкт-Петербург, 27 июля, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Киностудия «Ленфильм» не сумела выполнить поручение президента Владимира Путина о «поэтапном импортозамещении оборудования» для съёмок. Об этом 27 июля сообщил РБК.

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«К сожалению, такое [российское] оборудование отсутствует. <…> Потребители кинопроизводственных услуг предъявляют высокие требования к качеству оборудования, и спрос на аренду российского кинопроизводственного оборудования отсутствует», — сказано в сообщении компании. В то же время гендиректор «Ленфильма» Фёдор Щербаков отметил, что студия регулярно «мониторит» рынок для поиска российских аналогов, однако пока что они отсутствуют.

Ранее глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас заявил о полном провале программы импортозамещения. По словам Клишаса, «кроме бравурных отчётов отраслевых ведомств, нет ничего».