Курск, , 15:38 — REGNUM В Курской области за последние сутки госпитализированы 14 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

27 июля выявлено 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 120 тыс. 255 случаев заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 117 тыс. 345 пациентов, в том числе 43 — за последние сутки.

Всего скончались 2497 человек. Подтвержден один новый летальный случай.