Донецк, 27 июля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Киевские боевики вновь обстреляли из артиллерии Кировский район Донецка. Об этом 27 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что новый обстрел Кировского района Донецка со стороны украинских нацистов был произведён в 14:30 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские нацисты снова обстреляли город Ясиноватая в ДНР.