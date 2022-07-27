Запорожье, Украина, 27 июля, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Украинские боевики пытались атаковать гражданскую инфраструктуру города Мелитополя Запорожской области ударными беспилотниками. Эта попытка была пресечена системами противовоздушной обороны. Об этом 27 июля сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелитополь

Он уточнил, что атака была предпринята прошедшей ночью.

«Пресечена попытка атаки на гражданскую инфраструктуру города ударными беспилотниками. Были попытки нанесения удара. Отработали зенитные установки. Атака отражена», — уточнил в беседе с РИА Новости Рогов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ещё одна попытка со стороны ВСУ атаковать Мелитополь была предпринята несколько дней назад. Она была также успешно отбита российскими системами ПВО.