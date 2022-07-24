Мелитополь, Украина, 24 июля 2022, 08:19 — REGNUM Российские системы ПВО отбили атаку со стороны ВСУ в Мелитополе. Об этом 24 июля сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
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«Жизни мелитопольцев надежно защищает ПВО России. Воздушная цель была уничтожена», — отметил он.
23 июля Рогов сообщал, что Запорожье увеличивает группировку систем ПВО для лучшей защиты от обстрелов со стороны ВСУ.