Вашингтон, , 15:20 — REGNUM Известный рэпер Rod Wave (Родариус Марселл Грин) выпустил видео на недавний сингл под названием Stone Rolling. Об этом сообщил портал HipHop-N-More 27 июля.

Rod Wave Кадр из клипа Stone Rolling

По сюжету ролика, музыкант в компании своего окружения путешествует по различным городам США, параллельно исполняя строчки из песни. Вместе с релизом клипа Rod Wave открыл предзаказ на свой предстоящий альбом Beautiful Mind.

Напомним, премьера пластинки Beautiful Mind запланирована на 12 августа 2022 года. Альбом станет четвёртым полноформатным проектом в дискографии Rod Wave.

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