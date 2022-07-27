Москва, 27 июля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Кремль замечает, что действующая власть Молдавии ведёт политику по дистанцированию от России. Об этом 27 июля сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

(сс) Henry Mühlpfordt Афиша музея коммунизма в Праге с изображением матрёшки. Русофобия в Чехии

«Руководство Молдавии методично пытается насаждать антироссийскую повестку, насаждать идеи об эфемерной угрозе, делает всё возможное, чтобы политически и иными методами дистанцироваться от идеи какого-то взаимодействия с Россией», — сказал официальный представитель Кремля.

Он также назвал не соответствующими демократии меры, направленные в стране против оппозиции.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон неоднократно упрекал руководство страны в антироссийской политике. Он заявил, что из-за этого с осени 2021 года Газпром пересмотрел ценовую политику для Молдавии. Теперь республика приобретает голубое топливо примерно в пять раз дороже, чем раньше и в три раза дороже, чем некоторые страны ЕС.