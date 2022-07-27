Волгоград, 27 июля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Подпольный игровой клуб ликвидировали полицейские в Волгограде. В криминальном бизнесе подозревают 34-летнего местного жителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июля в пресс-службе регионального СУ СК.

Sledcom.ru Следственный комитет

По данным следствия, нелегальное казино располагалось в нежилом здании на улице Одоевского. Подозреваемый, под видом кафе, установил внутри электронные игровые терминалы, доступ в клуб имели только проверенные игроки по предварительному телефонному звонку. Мужчина более двух месяцев получал доход от незаконной деятельности.

Изъято 14 игровых автоматов. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.