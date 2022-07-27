Москва, 27 июля, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Текущие манипуляции с афганскими активами, как и некоторые другие последние усилия Вашингтона на афганском направлении, в действительности нацелены на «подрыв» нового афганского правительства. Об этом 27 июля ИА REGNUM заявил российский эксперт по Туркестану и Афганистану Дмитрий Попов.

Archive.defense.gov Солдат США. Афганистан

Напомним, 26 июля специальный представитель США по Афганистану Томас Уэст сообщил, что американские власти прорабатывают с Кабулом вопрос разморозки афганских государственных счетов.

По мнению эксперта, «после позорного бегства американцев из Афганистана летом 2021 года ни о каком реальном сотрудничестве между действующей администрацией Джо Байдена и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не может быть и речи, по крайней мере, на текущем этапе».

«Очередные заявления представителей США о готовности разморозить валютные резервы Афганистана представляют собой не просто элемент торга или, вернее сказать, шантажа с целью принудить талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к выполнению неких международных требований в области прав человека, демократии и инклюзивности власти, а имеют, вероятно, более серьёзные и далеко идущие цели», — сказал аналитик.

Попов отметил, что он не исключает возможность того, что, манипулируя с активами официального Кабула, США на самом деле решают задачу, связанную с нанесением ущерба нынешнему афганскому режиму.

«Может быть, Вашингтон пытается затруднить решение острых социально-экономических проблем в Афганистане и, в конечном счёте, вновь дестабилизировать страну», — пояснил российский эксперт.

По его словам, в случае реализации такого сценария «Афганистан на неопределённое время станет еще большим источником угроз международного терроризма, экстремизма и наркотрафика в Евразии, что ощутят на себе в первую очередь не сами Соединенные Штаты, а их геополитические конкуренты — Россия, Китай, Иран».

Дмитрий Попов «Отсюда сомнительно, что США в ближайшее время пойдут на договорённости с Кабулом о разблокировании авуаров. Представители американской администрации уже неоднократно заявляли о такой возможности, но на практике ограничились выделением нескольких траншей гуманитарной помощи, распределение которой сами же и контролируют через международные организации и НКО. Цинизм такой политики состоит том, что американская сторона несёт основную ответственность за разруху в Афганистане, который в течение двадцати лет находился де-факто под западной оккупацией».

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