Бухарест, 27 июля 2022, 14:18 — REGNUM По меньшей мере один человек погиб и трое получили ранения различной степени тяжести в результате масштабной железнодорожной аварии в уезде Харгита на северо-западе Румынии. Об этом 27 июля сообщает бухарестская газета Jurnalul.
По предварительным данным, инцидент произошел на одном из переездов, когда пассажирский поезд сбил застрявший на путях трактор. При этом локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов.
Тракторист скончался на месте.
Магистральное сообщение в направление столицы страны Бухареста прервано. Ведется расследование обстоятельств происшествия.