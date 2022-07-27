Бухарест, 27 июля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. По меньшей мере один человек погиб и трое получили ранения различной степени тяжести в результате масштабной железнодорожной аварии в уезде Харгита на северо-западе Румынии. Об этом 27 июля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Поезд

По предварительным данным, инцидент произошел на одном из переездов, когда пассажирский поезд сбил застрявший на путях трактор. При этом локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов.

Тракторист скончался на месте.

Магистральное сообщение в направление столицы страны Бухареста прервано. Ведется расследование обстоятельств происшествия.