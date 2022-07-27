Луганск, 27 июля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Украинские войска усиливают позиции ВСУ возле Артёмовска и Соледара. Об этом сообщил 27 июля официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Отмечается усиление позиций противника в районе населенного пункта Артемовск и Соледар. Дооборудованы новые фортификационные сооружения, а также на позиции прибыла дополнительно батальонная тактическая группа, усиленная противотанковыми средствами, средствами ПВО и артиллерии», — написал офицер в личном телеграм-канале.

Он добавил, что прибывшая группа проходила слаживание на Житомирском полигоне.

По словам Марочко, среди личного состава 14-й и 58-й бригад украинских войск наблюдается низкий уровень морально-психологического состояния из-за высокого уровня потерь. Некоторые военнослужащие отказываются выполнять приказы командования, в связи с чем против них возбуждают уголовные дела.

Также представитель НМ ЛНР рассказал, что украинские войска заминировали участки в окрестностях Артёмовска и Соледара, затруднив движение союзных войск.