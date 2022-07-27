Вашингтон, 27 июля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Музыкальная группа Little Big отказалась проводить концертный тур по России. Об этом члены коллектива сообщили на странице с социальной сети Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Warner Music Russia Обложка сингла Little Big «UNO» (2020)

Тур был запланирован и заявлен ещё в 2021 году.

«К сожалению, в силу текущих обстоятельств проведение нашего российского тура, заявленного в прошлом году, не представляется возможным», — пояснили участники группы.

Как сообщало ИА REGNUM, музыканты Little Big после начала специальной военной операции России на Украине выпустили антивоенную песню и уехали в США.