Армянск, Крым, 27 июля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Заменить более девяти километров водопровода должна администрация города Армянска Республики Крым по решению суда. Об этом сообщили 27 июля в пресс-службе прокуратуры региона.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Вода

Ранее прокуроры установили, что водопроводные сети города сильно изношены, только в 2018–2020 годах на участке было зафиксировано более 60 повреждений. Местные власти, отметили в прокуратуре, самостоятельно мер по решению проблемы не принимали. Прокуратура направила в суд иск к городской администрации с требованием обязать её провести необходимые работы.

«Четвертый кассационный суд общей юрисдикции согласился с позицией прокуратуры Крыма, оставив в силе решение городского суда, которым на администрацию г. Армянска возложена обязанность выполнить работы по замене сооружения коммунального хозяйства — хозпитьевого водопровода протяженностью более 9 км», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Решение суда уже вступило в законную силу, надзорное ведомство намерено проконтролировать его реальное исполнение.

Отметим, что ранее Роспотребнадзор назвал Армянск в числе крымских муниципалитетов, испытывающих проблемы с качественной питьевой водой.