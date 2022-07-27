Брюссель, , 12:27 — REGNUM Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель посетовал, что высказывания главы МИД России Сергея Лаврова пользуются в западных СМИ большей популярностью, чем его собственные.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

В интервью радиостанции Cadena SER он сравнил своё турне по Африке с поездкой российского министра.

«Лавров едет в Африку, чтобы попытаться убедить африканцев, что виной всему, что происходит, являются европейские санкции… и вся западная пресса это повторяет. Я еду в Африку, чтобы сказать обратное, что санкции не при чем, и никто это не подхватывает», — пожаловался Боррель.

Он попытался объяснить происходящее тенденцией «слушать врага». По его мнению, нужно удвоить усилия для противостояния информации из России.