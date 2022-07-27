Уфа, 27 июля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Советский районный суд г. Уфы начнет рассматривать дело о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России в отношении музыканта Юрия Шевчука 5 августа. Об этом 27 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Марина Каширская ИА REGNUM ДДТ

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«Судебное заседание по рассмотрению дела об административном правонарушении в отношении Юрия Шевчука назначено на 5 августа 2022 года к 11 час. 00 минут», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 25 июля 2022 года в Советский районный суд г. Уфы поступило дело об административном правонарушении в отношении Шевчука, направленное Дзержинским районным судом г. Санкт-Петербурга.