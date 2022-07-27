Ростов-на-Дону, 27 июля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Ростовской области положительный результат теста на коронавирус получили 187 человек, после COVID-19 выздоровели 69 пациентов. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус. рф».

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

За сутки в ковидные госпитали, действующие в Ростовской области, госпитализированы 36 человек.

Всего в Ростовской области подтверждено 381 653 случая заражения коронавирусом, выздоровели 369 389 человек. Жертвами COVID-19 стали 10 966 пациентов.