Стокгольм, , 11:48 — REGNUM Регионы Швеции, то есть местные власти, которым среди прочего поручено оказывать уход в области медицины, не видят смысла в наращивании темпов вакцинации от COVID-19, несмотря на учащающиеся случаи заражения коронавируса в домах престарелых. Об этом 27 июля написала газета DN.

«Сомнительно, влияет ли вообще вакцинация на распространение инфекции. Но, возможно, определенный эффект есть», — признался в разговоре с журналистами издания Кристиан Блумквист, исполняющий обязанности главного инфекциониста в Крунуберге.

Журналисты пишут, что регионы Швеции готовятся сделать очередной рывок в деле вакцинации, так как на сентябрь запланирован очередной этап кампании по иммунизации населения от COVID-19.

Согласно актуальным данным, на 27 июля 87,2% населения Швеции старше 18 лет поставили хотя бы одну прививку от COVID-19, а 63,5% получили третью бустерную дозу.