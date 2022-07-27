Канберра, 27 июля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. 27 июля новоизбранный премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз лично встретился с новым послом США в Канберре Кэролайн Кеннеди. Об этом написала британская The Guardian.

Australian Labor Party Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

Кэролайн Кеннеди была приведена к присяге 25 июля. Ее считают одной из влиятельнейших политиков в США, поскольку ее отцом был бывший президент страны Джон Ф. Кеннеди.

Журналисты пишут, что посол США передала наилучшие пожелания президента страны ДжоБайдена и оптимизм Белого дома в отношении следующей главы двусторонних отношений. Кроме того, отмечают они, стороны имели «теплый разговор», касающийся мощи «наших союзных отношений», новых возможностей в американо-австралийском сотрудничестве в области климата, а также развития ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе.

Отмечается, что на следующей неделе посол Кеннеди отправится на Соломоновы острова.