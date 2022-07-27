Канберра, 27 июля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В последние дни федеральное правительство Австралии и оппозиция вошли в «жесткий клинч» из-за борьбы со вспышкой ящура в Индонезии и опасения, что болезнь, поражающая скот, может попасть на континент. Об этом 27 июля сообщил телеканал NineNews.

Австралия

Так, на этой неделе лидер оппозиции Питер Даттон и бывший вице-премьер Австралии Барнаби Джойс призвали закрыть границу с Индонезией. Однако председатель Ассоциации фермеров Нового Южного Уэльса Ян Макколл в свою очередь отмечает, что его «разочаровывает» то, что политики используют вспышку ящура «для достижения своих целей».

«Австралии нужно, чтобы все правительство на всех уровнях и все члены нашего общества объединились и не допустили этой болезни … А раздувание пламени страха ничуть не поможет делу», — сказал Макколл в интервью Nine News.

В то же время Макколл выступает против закрытия границы с Индонезией.

«На прошлой неделе мы обнаружили части вируса ящура, которые прибыли не с [индонезийского] Бали на одежде туристов, а в мясных продуктах из Азии», — отметил Макколл.