Фарах, Афганистан, 27 июля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Во время визита в афганскую провинцию Фарах министра энергетики и водных ресурсов правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдул Латифа Мансура жители этой провинции предложили собрать пожертвования на строительство Бахшабадской плотины. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Плотина

На встрече с министром жители Фараха заявили, что необходимо открыть счёт в банке для сбора финансовой помощи на строительство плотины. Они пообещали, что пытаются привлечь некоторых соотечественников, находящихся за границей, к оказанию помощи в строительстве Бахшабадской плотины.

Министр энергетики также пообещал выделить 600 тысяч долларов США на завершение этого проекта.

Согласно исследованию, проведённому министерством энергетики и водных ресурсов, с завершением строительства этой плотины будет орошаться 104 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель и будет производиться 27 мегаватт электроэнергии ежегодно.

Бахшабадская плотина расположена в уезде Фарахруд и при высоте 81 метр может хранить 13 600 миллионов кубометров воды.