Донецк, 27 июля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Украинские нацисты подвергли обстрелам Киевский район Донецка и населённый пункт Пантелеймоновка. Об этом 27 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

Отмечается, что обстрел Пантелеймоновки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 10:20 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Кроме того, отмечается, что в 10:28 ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, выпустив по нему три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела Никитовского района Горловки в ДНР со стороны боевиков ВСУ пострадал мирный житель.