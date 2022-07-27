Берлин, 27 июля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Утром 27 июля в ФРГ началась забастовка персонала наземного обслуживания немецкой авиационной компании Lufthansa. Об этом 27 июля сообщил организатор забастовки Марвин Рещинский, слова которого приводит агентство DPA.

Tagesschau.de Забастовка пилотов Lufthansa

Ранее к забастовке призывал профсоюз работников сферы услуг ФРГ Ver. di, и авиакомпанией из-за нее было отменено свыше 1000 рейсов в узловых аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена.

Также уточнятся, что Lufthansa опасается, что протестная акция продлится до 29 июля — последнего учебного дня перед летними каникулами в Баварии.

При этом, согласно данным агентства, порядка 134 тыс. пассажиров из-за забастовки вынужденно изменили или отменили свои планы, а в авиакомпании рекомендовали пострадавшим клиентам не ездить в воздушные гавани, так как в них не обслуживается большая часть стоек.

Помимо того, указывается, что бастуют работники авиакомпании в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена, а также в Берлине, Бремене, Гамбурге, Ганновере, Дюссельдорфе, Кельне и Штутгарте. Акция должна проходить до 06:00 (07:00 мск) 28 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что работа метро Еревана была возобновлена после объявленной его работниками утром 27 июля (05:00 мск) забастовки с требованием поднять заработную плату.