Москва, 27 июля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. «Роснефть» начинает строительство крупнейшего в России приемо-сдаточного пункта нефти и основного грузового причала для морских судов в порту «Бухта Север». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Glavarb.ru «Роснефть»

Работы ведутся вблизи городского поселения Диксон на севере Красноярского края в рамках масштабного проекта компании «Восток Ойл».

В рамках первого этапа строительства будет возведено три грузовых и два нефтеналивных причала. Общая протяженность составит 1,3 км. Помимо этого, построят приемо-сдаточный пункт с 27 резервуарами объемом 30 000 куб. м. каждый, а также технологические объекты и сооружения вспомогательной инфраструктуры.

В порт «Бухта Север» нефть будут доставлять по строящейся нефтепроводной системе с месторождений Пайяхского и Ванкорского кластеров. Планируется, что общая протяжённость магистральных нефтепроводов составит около 770км.

Как сообщало ИА REGNUM, сингапурская транснациональная биржевая компания Trafigura продала свои 10 процентов в «Восток Ойл», приобретенные в конце 2020 года.

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