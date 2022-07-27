Берлин, 27 июля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Сокращение поставок российского газа нарушает единство Европейского союза, проводя границу между северными и южными странами, как это уже случалось во времена предыдущих кризисов, сообщает 27 июля Bloomberg.

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Германия с ее огромным энергоемким промышленным сектором стала объектом недовольства со стороны некоторых партнеров по союзу. Она на протяжении многих лет обвиняла Португалию, Грецию и Испанию в безответственных экономических поступках, а теперь требует от ЕС солидарности, пытаясь смягчить последствия сокращения поставок газа из России, хотя сама довела себя до чрезмерной зависимости от российского топлива.

Некоторые страны — члены ЕС, вероятно, не захотят идти на жертвы ради Берлина, который не может диверсифицировать источники энергоресурсов, одновременно читая южным европейцам нотации о том, как им навести порядок в своих бюджетах.

«Экономический кризис в Германии стал бы кризисом всей европейской экономики», — заявил министр экономики Германии Роберт Хабек во время поездки в Прагу и Вену на прошлой неделе.

«Север проявил солидарность с югом во время COVID-19, поэтому сейчас от Юга требуется то же самое», — считает научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel Симона Тальяпьетра.

Однако высокопоставленный немецкий чиновник, пожелавший остаться анонимным, признал, что предстоящей зимой солидарность ЕС может быстро разрушиться в случае острого дефицита газа. Германия, у которой, помимо других технических трудностей, отсутствует инфраструктура для сжиженного природного газа, вложила 1,5 млрд евро в покупку СПГ для пополнения запасов в газохранилищах, чем опять-таки вызвала раздражение некоторых партнеров по ЕС, поскольку это способствовало еще большему росту цен.