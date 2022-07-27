Москва, , 11:31 — REGNUM На пяти кустах Пайяхского кластера проекта «Восток Ойл» дан старт эксплуатационному бурению. Бурение скважин будет вестись с применением уникальных буровых комплексов в северном исполнении, которые построены на российских машиностроительных заводах специально для работы в суровых условиях Крайнего Севера. Об этом сообщает пресс-служба компании «Роснефть».

Бурение скважин будет производиться установками грузоподъемностью 400 тонн, которые способны преодолевать глубину до 6 000 метров. Компания планирует задействовать около 100 таких установок.

«Роснефть продолжает реализацию «Восток Ойл» — крупнейшего инвестиционного проекта в мировой нефтегазовой отрасли с ресурсной базой свыше 6 миллиардов тонн премиальной малосернистой нефти», — указано в сообщении.

В проект «Восток Ойл» входит 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО. Среди которых 13 месторождений нефти и газа, в том числе месторождения Ванкорского и Пайяхского кластеров.

Как сообщало ИА REGNUM, сингапурская транснациональная биржевая компания Trafigura продала свои 10 процентов в «Восток Ойл», приобретенные в конце 2020 года.

Читайте также: Trafigura вышла из проекта «Восток Ойл»